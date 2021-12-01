Samsung представила новые чипы для автомобилей

Компания Samsung представила несколько новых чипов, предназначенных для использования в автомобилях. Среди них Exynos Auto T5123, Exynos Auto V7 и микросхема управления питанием S2VPS01 для чипов серии Auto V. Главным преимуществом Exynos Auto T5123 является поддержка 5G, тогда как Exynos Auto V7 выгодно выделяется на фоне предшественников заметно улучшенной производительностью.

Samsung заявляет, что за последнее время чипы стали неотъемлемой частью современных автомобилей. Они отвечают за развлечения, комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Представленные сегодня решения призваны повысить технологичность транспортных средств и расширить их возможности.

Exynos Auto T5123 позволит автопроизводителям разработать новое поколение автомобилей с возможностью подключения к сетям 5G. Чип поддерживает передачу данных на скорости до 5,1 Гбит/с, что позволит пассажирам просматривать несколько потоков видеоконтента в высоком качестве или совершать голосовые и видеовызовы через интернет. Exynos Auto поддерживает интерфейс PCIe и оперативную память стандарта LPDDR4X. Он включает в себя два ядра ARM Cortex-A55 и GPS-приёмник, что позволяет минимизировать использование внешних интегральных схем. Samsung заявляет, что уже запустила Exynos Auto T5123 в массовое производство.

Что касается Exynos Auto V7, компания позиционирует его как идеальное решение для постройки информационно-развлекательных систем авто. Он включает восемь ядер Cortex-A76 и 11-ядереный GPU Mali G76. Кроме того в состав чипсета входит нейронный процессор, предназначенный для обработки функций распознавания лиц, речи или жестов. Этот чип также поступил в серийное производство.

Последний продукт, представленный сегодня — микросхема-контроллер питания S2VPS01 — был разработан для использования с Exynos Auto V9 и V7 и также поступил в массовое производство.