Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 4 декабря

Проблемы с обслуживанием банковских карточек могут возникнуть в Беларуси в ночь с пятницы на субботу 4 декабря, об этом сообщили в Банковском процессинговом центре.

В это время в период 02:00 до 06:00 центр будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании. "В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, могут быть сложности и при расчетах в организациях торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, а также банкоматах, которые подключены к аппаратно-программному комплексу Центра.

Держателям карт принесли извинения за возможные неудобства.