HUAWEI представляет смарт-часы серии HUAWEI Watch GT 3 в Беларуси. Первым покупателям – ценный подарок

Huawei Consumer Business Group представляет в Беларуси смарт-часы HUAWEI Watch GT 3 42 мм и 46 мм. Новое поколение серии GT получило усовершенствованную систему мониторинга состояния здоровья и физической активности HUAWEI TruSeen 5.0+, высокая точность и информативность которой позволит вывести фитнес-тренировки на новый уровень.

Благодаря работе под управлением HarmonyOS 2.1 новинкам доступно множество приложений, значительно расширяющих функционал смарт-часов. Наличие встроенного микрофона позволяет осуществлять звонки через Bluetooth, а емкий аккумулятор и использование технологий энергосбережения обеспечивает до 14 дней автономной работы. Для первых покупателей HUAWEI Watch GT 3 предусмотрен подарок – беспроводные наушники HUAWEI Freebuds 4i.

Бонусные наушники будут вручаться всем, кто оформит предзаказ, а также первым покупателям после старта продаж по 10 января 2022 года. Официальный старт продаж смарт-часов HUAWEI Watch GT 3 в Беларуси состоится 24 декабря 2021 года. Количество подарков ограничено. Специальным предложением можно воспользоваться на сайтах партнеров и в официальном интернет-магазине HUAWEI.

Стильный дизайн и большая автономность

Дизайн новых смарт-часов сочетает в себе красоту природы и передовых технологий. Версия HUAWEI WATCH GT 3 в корпусе 42 мм получила плавно скругленные края экрана, версия в корпусе 46 мм выглядит более брутально и футуристично. В обоих случаях используются яркие дисплеи, выполненные по технологии AMOLED, а корпуса изготавливаются из нержавеющей стали. Вместе с тем, часы очень легкие и тонкие: без учета ремешка HUAWEI WATCH GT 3 42 мм весит всего 35 г при толщине 10,2 мм, а HUAWEI WATCH GT 3 46 мм весит 42,6 г при толщине 11 мм.

HUAWEI WATCH GT 3 46 мм способны работать до 14 дней от одного заряда в обычном режиме использования, HUAWEI WATCH GT 3 42 мм в аналогичных условиях обеспечивает до 7 дней автономной работы. Большой запас энергии гарантирует, что пользователи смогут носить смарт-часы весь день и пользоваться ими постоянно – даже во время сна. Гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки.

В HUAWEI WATCH GT 3 впервые используется HarmonyOS 2.1. Операционная система позволяет легко взаимодействовать с другими продуктами, которые поддерживают HarmonyOS, и дает возможность пользоваться функциями смартфонов. Одновременно смарт-часы получили новый интеллектуальный интерфейс, в котором задействуются сенсорное управление и вращающееся колесико с тактильной обратной связью, способное распознавать движения пальцев с высокой точностью. Основное меню можно свободно перемещать и масштабировать. Настраиваемые циферблаты позволяют легко просматривать данные упражнений и запускать приложения – для быстрого доступа достаточно просто поднять запястье.

Улучшенные возможности для мониторинга здоровья

HUAWEI WATCH GT 3 оснащены совершенно новым модулем мониторинга сердечного ритма, работающим на основе технологии HUAWEI TruSeen 5.0+. Датчик для измерения пульса оснащен восемью расположенными по кругу светодиодами, двумя источниками света и стеклянной панелью, что обеспечивает комфорт при ношении часов и защищает от попадания внешнего света. Точность мониторинга значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением, позволяя получать данные даже в быстро меняющихся сценариях сердечного ритма, таких как спринт, плавание в бассейне и прыжки со скакалкой.

Новые часы поддерживают определение местоположения с помощью систем геопозиционирования GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Устройство принимает сигналы спутников в двух диапазонах, что позволяет более точно определять, где находится пользователь. HUAWEI WATCH GT 3 также способны проводить непрерывный точный мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), температуры кожи, сна, стресса и менструального цикла в режиме реального времени для комплексного управления здоровьем.

HUAWEI WATCH GT 3 - это персональный тренер на запястье. Он способен записывать и анализировать данные о тренировках пользователя, самостоятельно определяя нагрузки в соответствии с текущим уровнем его спортивных способностей и целями. Впоследствии смарт-часы постепенно увеличивают объем тренировок для постепенного улучшения фитнес-показателей. В памяти HUAWEI WATCH GT 3 заложено более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных, из них 12 – на открытом воздухе и 6 видов тренировок в помещении.

Доступность и цены

Рекомендованная розничная цена на HUAWEI WATCH GT 3 42 мм составляет 699 рублей за версию Active и 719 рублей за версию Elegant. На HUAWEI WATCH GT 3 46 мм – 779 рублей за часы в дизайне Active и 799 рублей – в дизайне Classic. Предварительные заказы в Беларуси на новинки в Беларуси принимаются с 6 по 23 декабря 2021 года в интернет-магазине HUAWEI и в сети магазинов-партнеров.