Комплект беспроводной IP-камеры видеонаблюдения Xiaomi в МТС

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили в продажу комплекты беспроводной IP-камеры видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set. Полезный гаджет обеспечит надежный мониторинг местоположения в режиме высокого разрешения и даже в экстремальных погодных условиях.

Комплект беспроводной IP-камеры видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set — это беспроводная IP-камера видеонаблюдения в комплекте с роутером, которая может работать как в помещении, так и за его пределами. Благодаря защите по стандарту IP65 устройство не боится влаги. Камера рассчитана на работу в сложных погодных условиях и отлично выдерживает низкие и высокие температуры. Она способна снимать в разрешении Full HD с углом обзора в 130 градусов. Запись видео сохраняется на MicroSD-карту или сразу в облачное хранилище.

Камера поддерживает ночной режим, который позволяет получать детализированные видео даже в полной темноте. Четкость видимости при ночной съемке сохраняется на расстоянии до 7 метров.

Приобрести комплект беспроводной IP-камеры видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set, в состав которого входит и камера, и роутер можно за 289 рублей единовременным платежом или от 12,55 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

К роутеру можно подключать до четырех наружных камер видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, их также можно приобрести единовременным платежом за 219 рублей, а в рассрочку ежемесячный платеж составит от 9,5 рубля.