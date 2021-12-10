Viber объявляет о запуске новых функций для бизнеса

Viber объявляет о запуске обновлений: теперь бренды получат возможность отправлять бизнес-сообщения с видео, а пользователи мессенджера смогут копировать коды, ссылки и контактную информацию одним касанием. Новые опции призваны улучшить коммуникацию между брендами и пользователями в бизнес-сообщениях Viber.

Благодаря новому запуску бренды смогут отправлять видео пользователям из своего бизнес-аккаунта Viber. Функция будет работать для видео в форматах 3gp, m4v, mov и mp4 с максимальным размером файла до 200 МБ. Пользователи Viber смогут ответить на видеосообщение и закрепить его в диалоге с брендом, как и любое другое бизнес-сообщение.

Сообщения от брендов для пользователей Viber могут быть нескольких типов:

только видео

видео и текст

видео, текст и CTA-кнопка

Новая опция позволит брендам отправлять еще более увлекательный, креативный и полезный контент своим клиентам. Используя видео, можно показать новый продукт, наглядно рассказать о его характеристиках, познакомить клиентов с инструкциями и многое другое. Опция станет доступна уже к Новому году.

Кроме того, пользователи Viber смогут копировать проверочные коды, номера телефонов, адреса электронных почт и ссылки в бизнес-сообщениях — что еще больше упростит взаимодействие с брендами. Функция работает для номеров, состоящих из четырех и более цифр. При продолжительном нажатии номер скопируется, а на экране отобразится сообщение «Номер скопирован». Обновление особенно удобно для одноразовых паролей, промокодов, идентификаторов отслеживания доставки и т. д.

При коротком нажатии на ссылку, адрес электронной почты или телефонный номер, на который доступны звонки и отправка сообщений (обычно более 7 цифр), пользователь увидит меню с несколькими опциями: «звонок», «сообщение», «добавить в контакт» и т.д., или будет перенаправлен на веб-сайт или электронную почту. Функция уже доступна для пользователей Android, iOS и Desktop-версии приложения.