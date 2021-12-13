Праздничные предложения в МТС: устройства Samsung со скидкой до 30%

В салонах связи и интернет-магазине МТС действуют праздничные цены на гаджеты Samsung. Ряд смартфонов и планшетов можно приобрести со скидкой до 30%, а смарт-часы Watch 4 Classic и беспроводные наушники Buds Pro доступны с выгодой до 25%.

С наибольшей выгодой будут доступны смартфоны из флагманской серии S21. У самой технологичной модели линейки Samsung Galaxy S21 Ultra с объемом памяти 128 ГБ скидка составит 950 рублей, у версии с 256 ГБ памяти – 1000 рублей, а у версии с 512 ГБ памяти – 1090 рублей.

Скидки на эти и другие смартфоны и планшеты Samsung действуют в рамках акции «Самым любимым». Акция дает возможность приобретать различное оборудование со скидкой при использовании промокода «Самсунг» и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на одном из акционных тарифов.

Помимо этого, Samsung Galaxy A52 и смартфоны линейки S21 участвуют в акции «Отличная пара», которая дает возможность приобретать аксессуары с экономией до 50% при покупке этих смартфонов. На смартфоны при этом тоже предоставляется скидка до 20%. Воспользовавшись этой акцией, можно выгодно приобрести кожаный или силиконовый чехол, а также сетевое зарядное устройство или беспроводную метку со скидкой до 50%.

И это еще не всё! При покупке ряда смартфонов Samsung можно дополнительно приобрести по специальной цене бонус – беспроводные наушники. Стоимость некоторых из них всего 10 копеек. Количество бонусов ограничено. Предложение действует в рамках акции «Бонус».

Также сейчас в МТС предлагаются смарт-часы и беспроводные наушники Samsung по привлекательным ценам в рамках акции «Всегда вместе». Так, высокотехнологичные Samsung Watch 4 Classic доступны с выгодой до 25%, а стильные Samsung Galaxy Buds Pro – с экономией до 23%.