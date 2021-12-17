В Epic Games Store началась новогодняя распродажа

16 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача таинственной игры. А вместе с этим в магазине началась традиционная праздничная распродажа.

В рамках акции можно по сниженным ценам купить свыше 550 товаров. При этом за покупку каждой игры стоимостью не ниже 899 рос. рублей полагается скидочный купон на 650 рос. рублей. Что касается раздачи, то временно бесплатной стала Shenmue III. В рамках праздничной распродажи раздачи будут сменяться каждый день.

Праздничная распродажа Epic Games Store закончится 6 января 2022 года в 19:00 по московскому времени. Ранее аналогичные акции уже стартовали в цифровых магазинах GOG и Ubisoft Store.