С 20 декабря в МТС по сниженным ценам предлагается ряд гаджетов Apple

С 20 декабря в сети салонов и интернет-магазине МТС по сниженным ценам предлагается ряд гаджетов Apple. Максимальная выгода составит до 300 рублей. В рамках акции «Время покупать!» приобрести этих модели Apple можно еще выгоднее.

Беспроводные наушники AirPods долго работают без подзарядки — как в режиме прослушивания аудио, так и в режиме разговора — и позволяют активировать Siri с помощью голоса. Они легко подключаются к вашим устройствам, моментально готовы к работе и обеспечивают богатый, качественный звук. Словно по волшебству.

Многофункциональные Apple Watch существенно помогут в повседневных делах и располагают множеством инструментов для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Покажут входящие сообщения, напомнят о распорядке дня и других важных событиях.

Apple Pencil — помощник для всех, кто ценит удобство и готов использовать возможности iPad по максимуму. Стилус дает простор для творчества, помогает в навигации по данным и существенно расширяет функционал iPad.

Гаджеты с выгодой доступны для всех при покупке единым платежом, а действующие и новые абоненты МТС могут приобрести их и в рассрочку.

Подробнее о ценах на ряд гаджетов Apple, действующих в рамках акции «Для всех», смотрите по ссылке.