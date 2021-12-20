Сервис Yahoo! Finance назвал Meta худшей компанией года

Каждый год в декабре сервис Yahoo! Finance выбирает «компанию года» с учётом ряда параметров, включая рыночные показатели и прочие достижения — в 2021 году этот титул получила Microsoft. Дополнительно выбрали и «худшую компанию года», вызвавшую наибольшее разочарование общественности.

На основании опроса 1,5 тысяч респондентов худшей компанией года названа Meta (бывшая Facebook). Среди причин, заставивших проголосовавших назвать худшей именно Meta — использование цензуры. Как сообщает портал Yahoo! Finance, такого мнения придерживаются сторонники консервативных взглядов, поскольку считают, что заявленная политика «свободы слова» на самом деле нечестна, и у людей должна быть возможность выражать любые мнения. При этом их оппоненты, наоборот, обвиняют социальную сеть и стоящую за ней компанию в росте числа крайне правых экстремистских взглядов. Кроме того, платформу обвиняют в потворстве распространению дезинформации, из-за которой население не восприняло сообщения о смертельном потенциале пандемии достаточно серьёзно.

Примечательно, что в данном «антирейтинге» Meta набрала на 50 % больше голосов, чем обладатель второго места — Alibaba.com. Представители различных политических течений сходятся в одном — благодаря недавним разоблачениям многие обвиняют компанию (в частности, Instagram) в разрушительном влиянии на психику детей и нежелании решать соответствующую проблему.

Тем не менее порядка 30 % проголосовавших считают, что компания способна на «искупление». Например, респонденты предлагают опубликовать доступную информацию, извиниться и выделить «значительную часть» прибыли на компенсацию ущерба.

В пятёрку худших также вошли по разным причинам Alibaba, AT&T, Nikola и, как ни странно, компания стоимостью в триллион долларов — Tesla. Хотя стоимость её акций за год значительно выросла, компанию обвиняют в том, что она выпускает «сырые» продукты, требующие доработки. Не добавляют популярности и недавние скандалы, а также культ личности её главы Илона Маска (Elon Musk), сформировавшийся в медиапространстве в последнее время — «вишенкой на торте» стало его признание человеком года по версии журнала Time.