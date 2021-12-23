Завершены исследование и реставрация «Красных виноградников» Ван Гога при поддержке LG

Бренд LG стал синонимом высочайшего качества, передовых технологий и несравненного стиля. Технология OLED обеспечивает непревзойденное изображение - неповторимую детализацию и точную передачу цвета. В сочетании LG OLED лежит мастерство и преданность инженеров и дизайнеров, которые посвятили себя стремлению к совершенству.

ГМИИ им. А.С. Пушкина и бренд LG объявили о завершении совместного масштабного проекта по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур». Результаты исследований дали возможность реконструировать этапы работы Ван Гога над полотном, понять технологию его создания, а также выявить деструктивные процессы, влияющие на состояние сохранности произведения, что не позволяло ранее экспонировать картину вне стен музея. За этапами изучения картины можно следить на сайте проекта, где будет публиковаться серия видео «Дневник реставратора», а также на платформе IVI в 4-х серийном документальном фильме «Тайна красных виноградников», который создается брендом LG. Мультимедийный проект полностью соответствует задачам национального проекта «Культура» и отражает социальную миссию проекта популяризировать искусство с помощью технологий, которые элегантно воплотились в модели LG SIGNATURE OLED.

Философия LG SIGNATURE основана на трех ценностях: мастерстве, инновациях и неподвластной времени эстетике. Все они воплощают суть продукта в элегантной форме, а также гармонию искусства и технологий. Бренд LG поддерживает Пушкинский музей, выводя партнерство на новый уровень.

Картина «Красные виноградники в Арле. Монмажур» всегда находилась под пристальным вниманием специалистов Пушкинского музея, однако прежде никогда не изучалась настолько подробно. Впервые в истории музея проведены масштабные комплексные технико-технологические исследования, в рамках которых специалисты изучили морфологические особенности холста, набор и степень повреждения волокон нити, произвели рентгенофлуоресцентный анализ поверхности красочного слоя, определили химический состав грунта и красочного слоя работы и состав микрообразцов воско-смоляной мастики и пожелтевшего осетрового клея.

Процессы исследования и реставрации картины будут представлены в 4-х серийном документальном фильме «Тайна красных виноградников», который создается брендом LG и первые серии которого уже доступны на платформе IVI. Режиссером фильма стал Иван Вдовин, обладатель награды Международного фестиваля производителей рекламы в Каннах (2018) и автор таких документальных работ, как «Закура», «Who is Russia. Sakhalin», «Страх и трепет».

«Искусство и технологии тесно связаны, ультрапремиальный LG SIGNATURE поддерживает этот союз в партнерстве с Пушкинским музеем. В этом году мы поддерживали как образовательный проект Пушкинский x LG SIGNATURE Wednesdays, так и исследование, и консервацию мирового шедевра живописи – картины Ван Гога «Красные Виноградники в Арле. Монмажур». Мы рады, что с каждым новым проектом с музеем, мы поднимаем нашу планку. Уверен, будущее принесет нам еще много интересных совместных достижений» - отметил г-н ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), Президент LG Electronics в России и странах СНГ.