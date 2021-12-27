В ПВТ приняли 52 новые компании

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 52 компаний в качестве резидентов ПВТ. Более 20 из них планирует заниматься разработкой собственных продуктов. Об этом сообщается на официальном сайте.

В числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, медицинские технологии, разработка мобильных приложений и веб-платформ, электронная коммерция, игровая индустрия, майнинг и др.

Пул Парка высоких технологий пополнился 4 центрами разработки. Самый крупный – ООО «Тинькофф Центр Разработки», центр разработки группы компаний «Тинькофф» (Россия), чья капитализация в 2021 году превысила $20 млрд. Белорусский R&D-центр займется созданием информационных систем для управления и автоматизации бизнес-процессов компаний, входящих в группу.

В качестве центра разработки группы компаний Innotech (Россия) ООО «Будущее технологий» также сосредоточит свою деятельность на создании программных продуктов в банковской сфере и финтехе.

Резидентами ПВТ стали 14 компаний с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Австралии, Латвии, США, Швейцарии. В числе новых резидентов – ООО «БНККрипто» и ООО «Финтех капитал энд кастоди», которые займутся майнингом.

Интересные решения для здравоохранения представляют ООО «Знание и Здоровье» и ООО «КометаРад». Специализация компании «Знание и Здоровье» – формирование инфраструктуры электронного здравоохранения Беларуси на базе программного обеспечения компании Sylex SA (Швейцария), разработка электронных паспортов эпидемиологического здоровья для жителей Беларуси. «КометаРад» займется разработкой и внедрением программного обеспечения «Комета PACS» для обработки изображений, 2D/3D-визуализации результатов диагностики пациентов в целях помощи в постановке диагнозов.

Сферу медтеха также представляет компания ООО «Би Изи». Она разрабатывает мобильное приложение на платформах Apple iOS, Google Android, Mobile Web для гигиены сна и общего здоровья пожилой аудитории для компании Fitsia Holdings LTD (Кипр).

ООО «Контурные карты» сосредоточится на разработке на заказ компонентов платформы геопространственного анализа и визуализации Kontur и на её основе программного обеспечения в сфере управления рисками катастроф для Kontur Inc. (США).

В числе новых резидентов – ООО «Юзтех Бел», которое планирует по заказу головной компании «Юзтех Профешнл» (Россия) осуществлять разработку новых программных продуктов, в частности, системы предиктивной аналитики состояния сточных вод.

Пришедшие в ПВТ компании работают как по заказной, так и продуктовой бизнес-моделям. Вместе с тем по-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрированы в 2021 году.