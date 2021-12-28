Праздничные скидки на оборудование в МТС

Готовьтесь к праздникам с МТС! Приобретайте подарки себе и своим близким по выгодным ценам. В преддверии Нового года в сети салонов и интернет-магазине МТС действуют скидки до 950 рублей на смартфоны, планшеты и ноутбуки различных брендов.
Акционные предложения со скидками на различные устройства действуют в рамках акций «Самым любимым», «Вам бонус!», «Удачная покупка». Выгода при этом может составить до 950 рублей. Скидки доступны при покупке как единым платежом, так и в рассрочку.
Перечень моделей оборудования с ценами на них, действующими в рамках акции «Самым любимым», представлены по ссылке.
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