Праздничные скидки на оборудование в МТС

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Акционные предложения со скидками на различные устройства действуют в рамках акций «Самым любимым», «Вам бонус!», «Удачная покупка». Выгода при этом может составить до 950 рублей. Скидки доступны при покупке как единым платежом, так и в рассрочку.

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