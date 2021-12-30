Вышло крупное обновление мессенджера Telegram

В 12-м обновлении Telegram за этот год стали доступны реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением, скрытый текст и другие нововведения. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Telegram запустил анимированные и интерактивные эмодзи. Теперь некоторые из таких эмодзи можно использовать в виде реакций — чтобы быстро высказать своё мнение, не отправляя лишних сообщений.

Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование «Скрытый». Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его.

Теперь можно прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение. Возможность переводить текст сообщений можно включить в разделе Настройки > Язык. Чтобы перевести сообщение, нажмите на него (для iOS: зажмите пальцем) и выберите Перевести в появившемся меню. В настройках можно выбрать языки, которые не требуется переводить, для сообщений на этих языках кнопка Перевести будет скрыта.

Вы можете сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Можно также создавать QR-коды для групп, каналов и ботов — например, можно быстро показать товарищу любимый блог или свой фан-клуб. Чтобы быстро создать QR-код, нажмите на новую иконку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выберите подходящие цвета и узор. После этого код можно сохранить, напечатать, отправить через Telegram — или в другие приложения.

В Telegram для macOS обновились все меню по правому клику — добавлена улучшенная навигация и анимированные иконки для каждого пункта меню.

Добавлены новые интерактивные версии для некоторых эмодзи. Отправьте любой из них отдельным сообщением в личном чате, а затем нажмите на него, чтобы запустить эффект одновременно для вас и собеседника.