17 января прекратит работу сервис «Яндекс.Объявления»

Компания «Яндекс» объявила о намерении закрыть сервис «Яндекс.Объявления», что произойдёт уже 17 января 2022 года. Первые шаги к закрытию сервиса уже сделаны: начиная со вчерашнего дня пользователи лишились возможности добавлять новые объявления и редактировать старые.

Компания прокомментировала свои действия предельно лаконично: «Мы закрываем „Яндекс.Объявления”, так как приняли решение сосредоточиться на развитии других сервисов и продуктов».

Сервис просуществовал более года — о его запуске компания сообщила в начале прошлого декабря. «Яндекс.Объявления» были прямым конкурентом сервисов «Авито» и «Юла», но имели ряд своих особенностей и преимуществ. В частности, сервис использовал информацию о продуктах из базы «Яндекс.Маркета», а также оценивал пользователей на основе показателей их активности в других сервисах экосистемы «Яндекса».