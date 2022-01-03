Microsoft исправила «ошибку 2022 года», нарушившую работу почтовых серверов Exchange

Компания Microsoft начала 2022 год с воспоминаний об ошибках 2000 года. Из-за бага в модуле FIP-FS, который защищает почту от спама и вредоносного программного обеспечения, 1 января 2022 года нарушилась работа почтовых серверов Microsoft Exchange. Теперь же стало известно, что разработчики выпустили временное исправление для решения данного вопроса.

Проблема с почтовыми серверами возникла из-за того, что значение текущей даты хранится в 32-битной переменной int32 с максимальным значением 2 147 483 647. В соответствии с логикой программы, в 2022 году даты начинаются со значения 2 201 010 001, что больше максимально допустимого. Из-за этого происходит сбой и электронные письма не доставляются адресатам. Проблема затрагивает Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019. Самостоятельно решить эту проблему не представляется возможным, но деактивация сканера FIP-FS восстанавливает работоспособность почты, хотя и повышает риски, связанные с получением спама и потенциально вредоносного ПО.

Что касается выпущенного патча, то он предполагает использование PowerShell для приостановки двух служб, замены нескольких файлов антивирусного модуля, в которых используется новая числовая последовательность, а также перезапуска операций. Исправление требует ручного ввода команд, поэтому для его внедрения в крупных компаниях может потребоваться много времени. Согласно имеющимся данным, Microsoft работает над созданием патча для автоматического распространения и установки.