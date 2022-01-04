Viber анонсировал новую функцию

Мессенджер Viber анонсирует новую функцию: реакции в чатах один-на-один. Перед Новым годом функция стала доступна для всех пользователей в Беларуси.

Теперь в любом личном чате пользователи Viber смогут нажать на значок с изображением сердечка рядом с сообщением и выбрать подходящую эмоцию, которая отражает их отношение. Ранее реакции были доступны только в групповых чатах и сообществах Viber.

С реакциями можно просто и быстро продемонстрировать собеседнику, что вы прочитали его послание, и поделиться своим отношением к прочитанному.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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