Viber анонсировал новую функцию

Мессенджер Viber анонсирует новую функцию: реакции в чатах один-на-один. Перед Новым годом функция стала доступна для всех пользователей в Беларуси.
Теперь в любом личном чате пользователи Viber смогут нажать на значок с изображением сердечка рядом с сообщением и выбрать подходящую эмоцию, которая отражает их отношение. Ранее реакции были доступны только в групповых чатах и сообществах Viber.
С реакциями можно просто и быстро продемонстрировать собеседнику, что вы прочитали его послание, и поделиться своим отношением к прочитанному.
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