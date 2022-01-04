МТС проанализировал активность белорусов в новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января абоненты МТС сгенерировали 3914 Тбайт данных, что в 1,18 раза больше, чем в прошлом году. При передаче поздравлений родным и близким онлайн использовались соцсети и мессенджеры. Также оставались популярными и более традиционные способы связи ― звонки и SMS.

Наибольшую активность абоненты МТС проявили, конечно же, в первый час 2022 года. За 60 минут было совершено и принято более 3,9 млн звонков, которые продлились в общей сложности 9,3 млн минут. Всего 31 декабря 2021 г. и 1 января 2022 г. поздравления в сети МТС звучали более 100 млн раз ― это более 224 млн минут.

Новогодние пожелания все больше переходят в онлайн. Не стал исключением и этот год. В первый час 2022 года абоненты «прокачали» 93 Тбайт трафика. А всего за последний день декабря уходящего и в первый день января нового года абоненты МТС «прокачали» 3914 Тбайт интернет-трафика ― это на 18 % больше, чем в те же числа год назад.

Наибольшей популярностью среди мессенджеров пользовались Viber, Telegram и WhatsApp, а топ соцсетей в этом году возглавили TikTok, Instagram и Одноклассники.

Абоненты также продолжают использовать SMS и ММS-поздравления. За два дня клиенты МТС передали и приняли 39 млн SMS и около 32 тыс. ММS-сообщений.

Самым «разговорчивым» областным центром Беларуси в новогоднюю ночь оказался Минск, наиболее интернет-активным ― Витебск. А вот раньше всех в Беларуси в новогоднюю ночь «легли спать» жители Каменецкого района Брестской области.