Google усилит интеграцию устройств в свой экосистеме

На выставке CES 2022 компания Google анонсировала 13 новых программных функций для своей продукции, включая быстрое переключение источников звука для Bluetooth-устройств и вывод поступающих на смартфон текстовых сообщений на хромбуках. Проект получил название Better Together, и по факту речь идёт о реализации возможностей для более тесной интеграции устройств — многие подобные решения уже присутствуют в экосистеме Apple.

Самые большие обновления ожидают фреймворк Fast Pair, который позволит быстрее и проще подключать Bluetooth-наушники и прочие устройства, включая Android TV и Google TV, а также компоненты устройств умного дома. Смарт-часы под управлением Wear OS 3 «в ближайшие месяцы» смогут использоваться для разблокировки смартфонов под Android и хромбуков — аналогичным образом Apple Watch разблокируют iPhone.

Сроки появления новых функций, согласно Google, варьируются от «в ближайшие недели» до «в ближайшие месяцы» и «в течение года». Они будут появляться с обновлением ПО на Android-смартфонах (для этого не всегда будет необходимо полное обновление ОС), хромбуках, Android TV, Bluetooth-наушниках и даже Windows-ноутбуках от Acer и HP — эти производители совместно с Intel стали партнёрами Google по проекту Better Together. Владельцы ПК под Windows смогут пользоваться быстрым подключением Fast Pair, читать текстовые сообщения с телефонов и отправлять файлы со смартфонов на компьютеры с помощью функции Nearby Share. Аналогичные функции будут поддерживаться и на хромбуках, которые вдобавок получат возможность облегчённой передачи снимков с телефона, а также разблокировку со смарт-часов Wear OS.

Динамики и звуковые панели Bose в ближайшие недели получат поддержку Chromecast, а на Android появится поддержка пространственного звука с отслеживанием положения головы слушателя. Google также работает над системой открытия машин при помощи UWB (сейчас эта функция доступна для смартфонов Samsung и Pixel 6 Pro), а первым партнёром в данном проекте со стороны автопрома станет BMW. Volvo, которая выпускает машины с системами под управлением Android Automotive, получит интеграцию с Google Assistant, которая, например, позволит удалённо запускать двигатель по голосовой команде.