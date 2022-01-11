Антивирус Avira получил встроенный инструмент для майнинга криптовалюты

В прошлом году антивирусное приложение Norton 360 получило поддержку функции майнинга криптовалюты Ethereum. Аналогичный инструмент появился в антивирусе Avira, пользовательская база которого составляет около 500 млн человек по всему миру. Вероятно, причина появления функции Avira Crypto в бесплатном антивирусе Avira заключается в том, что софтверный продукт теперь принадлежит NortonLifeLock Inc., американской компании, владеющей Norton 360.

Напомним, немецкая компания Avira Operations GmbH & Co. KG была основана в 1986 году. Она занимается разработкой программного обеспечения, а наибольшую известность получила благодаря созданию бесплатного антивируса Avira Free Security (он же Avira Free Antivirus). В январе прошлого года Avira была куплена американской NortonLifeLock. Что касается компании LifeLock, работающей в сфере информационной безопасности, то она была куплена корпорацией Symantec Corp. в 2017 году. В 2019 году компанию переименовали в NortonLifeLock.

Как и Norton 360, антивирус Avira теперь поставляется со встроенным инструментом для майнинга криптовалюты. Он не включен по умолчанию, пользователи должны активировать эту функцию самостоятельно в случае необходимости. На данный момент о новой функции мало что известно, а на странице поддержки Avira нет практически никакой поясняющей информации. Например, неизвестен размер комиссии, которую получает компания в случае, если клиенты будут использовать инструмент для майнинга. В случае Norton 360 доля NortonLifeLock составляет 15 % от общего объёма сгенерированной криптовалюты.

«Avira Crypto позволяет использовать периоды простоя вашего компьютера для майнинга криптовалюты Ethereum (ETH). Поскольку майнинг требует высоких вычислительных мощностей, он не подходит для пользователей с компьютерами средней производительности. Даже при наличии совместимого оборудования самостоятельный майнинг криптовалюты может быть менее выгодным. Лучший вариант для вас — присоединиться к пулу майнинга, который разделяет мощности, чтобы повысить вероятность добычи криптовалюты. После этого вознаграждение распределяется поровну между всеми участниками пула», — говорится на странице поддержки Avira.