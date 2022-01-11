AGON by AOC анонсирует игровой монитор AGON PRO с частотой 300 Гц и разрешением QHD и мышь с поддержкой NVIDIA Reflex

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров - AGON by AOC - представляет AGON PRO AG274QGM, высокоскоростной мини LED-монитор. Монитор AG274QGM с диагональю 68,6 см (27") оснащен матрицей IPS с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), потрясающей частотой обновления 300 Гц, поддержкой NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и включает NVIDIA Reflex Analyzer.

В дополнение к этому впечатляющему монитору AGON by AOC объявляет, что игровая мышь AOC GAMING GM510 теперь поддерживает технологию NVIDIA Reflex, которую можно использовать вместе с AG274QGM для получения точных данных о задержке системы. Теперь геймеры могут участвовать в соревновательных матчах, зная, что их задержка настолько низка, насколько это возможно, а скорость их рефлексов не зависит от оборудования.

В конкурентной среде быстро развивающихся игр, где победа измеряется миллисекундами, ставки очень высоки, и один неверный прицел или даже небольшая задержка ввода могут означать преждевременное поражение. Игры, использующие NVIDIA Reflex API, уменьшают задержку ввода благодаря динамической синхронизации Geforce GPU с CPU, так что геймеры могут быстрее находить цели, оперативно реагировать и точно целиться. Более того, пакет Reflex Analyzer от NVIDIA может работать в тандеме с мониторами и устройствами ввода, поддерживающими NVIDIA Reflex, позволяя пользователям точно видеть общую задержку системы и погружаться в игры, зная, что их ПК работает с минимально возможной задержкой.

AGON PRO AG274QGM создан именно для такой опытной аудитории, для которой миллисекунды имеют решающее значение. Этот грандиозный игровой монитор предлагает исключительную частоту обновления 300 Гц и время отклика всего 1 мс GtG. AG274QGM может похвастаться разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), которое на текущий момент является оптимальным с точки зрения достижения высокой частоты смены кадров и высокой визуальной достоверности одновременно.

Широкоформатная матрица IPS AG274QGM обеспечивает широкие углы обзора и высокую точность цветопередачи благодаря запатентованной калибровке цветов от NVIDIA. Мини-светодиодная подсветка монитора состоит из 576 зон с регулируемой яркостью, что позволяет монитору пройти сертификацию VESA DisplayHDR 1000 для получения ярких визуальных эффектов и глубокого черного цвета, что обеспечивает действительно захватывающее зрелище.

В сочетании с высокой частотой обновления 300 Гц это делает AG274QGM по-настоящему высокоскоростным мини LED монитором. Кроме того, эта модель оснащена технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, позволяющей пользователям пользоваться преимуществами переменной частоты обновления для устранения зависаний и разрывов. Более того, она уменьшает задержку ввода даже при включенных функциях высокой четкости, таких как реалистичный HDR. Встроенный модуль G-SYNC обеспечивает переменный овердрайв, при котором отзывчивость пикселей оптимизируется в зависимости от изменения частоты обновления. Монитор AG274QGM позволяет геймерам наслаждаться действительно высококачественным изображением при идеальной частоте кадров.

Кроме того, AG274QGM включает в себя модуль NVIDIA Reflex Analyzer. Этот модуль обнаруживает клики, исходящие от игровой мыши, и измеряет время до изменения пикселей на дисплее (например, вспышка выстрела). Для большей гибкости в повседневном использовании AG274QGM оснащен четырьмя портами USB 3.2, обеспечивающими прямое подключение периферийных устройств, таких как клавиатура или мышь. Отмеченный зеленым цветом порт USB предназначен для интеграции с NVIDIA Reflex Analyzer.

AGON by AOC также представляет еще одну игровую мышь, поддерживающую функцию NVIDIA Reflex. После выпуска универсальной игровой мыши GM500 в 2021 году, AGON by AOC представляет новую мышь AOC GAMING GM510 с поддержкой NVIDIA Reflex. Эта мышь для правшей имеет необычный узор в виде сот, который выглядит как нечто потустороннее. Эта уникальная форма и конструкция делает мышь максимально легкой (58 г). Благодаря уменьшенным контактным зонам и воздухопроницаемой конструкции мышь стала намного удобнее в обращении. Оснащенная высококачественным сенсором Pixart PMW3389 и долговечными переключателями Kailh, рассчитанными на 80 миллионов нажатий, мышь AOC GM510 обеспечивает истинное разрешение 16000 DPI, ускорение 50 g и точность отслеживания 400 дюймов в секунду. В сочетании эти характеристики делают её подходящим высокоточным инструментом для конкурентоспособных геймеров.

Поскольку оба продукта поддерживают NVIDIA Reflex, мышь GM510 может быть подключена к специальному порту USB Reflex AG274QGM, предоставляя геймерам мгновенную и точную обратную связь о задержке системы. В мире соревновательных игр, где время реакции и низкая задержка имеют первостепенное значение, AG274QGM и GM510 станут лучшими напарниками геймера. Вооружившись ими, геймеры смогут легко решить любые проблемы с задержкой системы и повысить производительность своих систем до мгновенной отдачи. Быстрые, high-octane игры на соревновательной сцене еще никогда не были такими захватывающими!

Дата начала продаж и стоимость AGON PRO AG274QGM пока не подтверждены. Мышь AOC GAMING GM510 уже доступна в продаже по рекомендованной розничной цене 39,90 €.