17 января стартует новый поток обучения в ZBORKA Labs для основателей стартапов. Длится он 3 месяца. Занятия проходят 2 раза в неделю (вторник и четверг по 2-3 часа). В рамках потока для всех фаундеров проходит Z Time - встречи по субботам, где каждый показывает результат работы за неделю, формирует бэклог на следующую неделю и может получить экспертную поддержку. Встречи проходят офлайн.

В программе 10 блоков обучения: Product и Project Management, Marketing, Fundraising, PR, IT-law, Project Scaling, Zero code, cоздание эффективной команды для стартапа, Finance Management, обучение питчингу и другие.

В Zborka Labs проходят и дополнительные мероприятия. Например, Invest Day, где фаундеры питчат перед частными инвесторами и фондами с целью найти необходимую экспертизу или инвестиции. Teams’s Day – мероприятие, на котором фаундер стартапа сможет найти специалиста в команду уровня middle и выше. А так же митапы с приглашенными спикерами.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку.