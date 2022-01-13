Компания BelHard отмечает 28-летие!

Сегодня компания «БелХард» отмечает 28-летие! Официальной датой рождения компании «БелХард» считается 13 января 1994 года. 

Группа компаний «БелХард» (Belhard) — крупный белорусский холдинг, с 1994 года представляет мировому рынку более 30 направлений деятельности в секторе ИКТ.

Группа компаний «БелХард» — это современный подход к решению самых сложных задач в ИТ-сфере, это оперативное решение вопросов, комплексные уникальные технологические разработки. Каждый, кто сотрудничает с «БелХард», смог открыть свои способности, увидеть пути их развития и достичь высот. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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