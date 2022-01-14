В Microsoft Teams появилась новая функция

Microsoft сделала функцию Walkie Talkie (Рация) доступной для всех пользователей сервиса Teams. Она действительно превращает смартфоны или планшеты в некое подобие раций, работающих через сети мобильной связи или Wi-Fi. Функция была анонсирована два года назад, но до сих пор присутствовала только в тестовом формате.

Microsoft адресовала Walkie Talkie в первую очередь сотрудникам компаний, которые работают вне офиса и в постоянном контакте с клиентами. Софтверный гигант заявил о сотрудничестве с производителем мобильного торгового оборудования Zebra Technologies, на его устройствах появятся выделенные кнопки push-to-talk, которые будет поддерживать клиент Teams. С пандемией устройства Zebra стали использоваться намного чаще — с ними работают доставщики и курьеры.

Функция рации по-прежнему редко встречается в современных мессенджерах: в наиболее популярных WhatsApp и Telegram есть аудиосообщения. Корпоративный мессенджер Slack, прямой конкурент Teams, в прошлом году добавил аудиозвонки. А вот Apple ещё в 2018 году добавила приложение «Рация» в Apple Watch — оно работает через FaceTime Audio.