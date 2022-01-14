Представлена новая Tesla Model S

Tesla представила новую версию электрического седана Model S. Стоит отметить, что всего шесть месяцев назад компания начала выпуск обновленной версии Model S с совершенно новым интерьером и обновленной трансмиссией. Поэтому анонс новой версии оказался несколько неожиданным.

Эта версия предназначена для международных рынков, но некоторые изменения попадут и в североамериканскую версию. Новая Tesla Model S получила новые задние фонари и слегка измененную заднюю часть с увеличенным зарядным портом.

Кроме того, изменилось и головное освещение: теперь автомобиль имеет матричные проекционные фары, подобные тем, которые установлены в новейших автомобилях Model 3 и Model Y. Также Tesla убрала окантовку над номерным знаком для более простого и обтекаемого вида

Tesla также представила новую версию Model X, но она получила только новый зарядный порт.