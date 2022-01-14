В МТС снижены цены на ряд различных устройств Huawei и Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд различных устройств Huawei и Xiaomi. Скидки действуют на покупку как единым платежом, так и в рассрочку.

С 14 по 17 января в рамках акций «Удачная покупка» можно выгодно приобрести ряд гаджетов. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей смартфонов и планшетов с ценами на них, действующими по 17 января, представлены по ссылке.

 

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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