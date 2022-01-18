Мониторы Philips сертифицированы по стандарту TCO 9.0

В декабре компания MMD, ведущий специалист по производству мониторов и партнер по лицензированию бренда мониторов Philips, получила сертификат TCO Certified generation 9 на свой ассортимент высокоэкологичной продукции. Будучи одним из первых производителей, получивших сертификат, мониторы Philips имеют рекордное количество сертифицированных моделей - 64 единицы на рынке на момент запуска. По сравнению с предыдущими поколениями, TCO Certified generation 9 устанавливает более строгие и всеобъемлющие критерии на протяжении всего жизненного цикла продукта и обеспечивает следующие важные шаги для разработки устойчивых ИТ-решений.

Гораздо больше, чем экомаркировка

Являясь ведущей в мире сертификацией в области устойчивого развития для ИТ-продуктов, организация TCO Certified выявляет проблемы и обеспечивает принятие более рациональных мер в данной отрасли. Она включает в себя комплексную систему современных критериев, независимую экспертизу и структурированную систему постоянного совершенствования для обеспечения реальных и долгосрочных изменений. Более подробную информацию можно найти на их сайте.

Более широкие экологические и социальные критерии на протяжении всего жизненного цикла

Чтобы получить сертификат TCO Certified Generation 9, продукты должны соответствовать еще более строгим критериям последней сертификации в нескольких различных категориях, уравновешивающих производительность продукта и энергоэффективность. Более 40 новых показателей устойчивого развития собираются и проверяются независимыми экспертами.

Повышение уровня осведомленности об устойчивом развитии со временем приобретает все большее значение как для производителей, так и для потребителей. С одной стороны, сертификация TCO - это отличный способ для брендов не забывать о своей ответственности за окружающую среду и общество. С другой стороны, это также дает возможность потребителям, которые сознательно прилагают усилия для заботы об окружающей среде, выбирать продукцию с маркировкой о том, что она прошла сертификацию TCO.

Устойчивое развитие на новом уровне

Компания Philips Monitors придерживается концепции устойчивого развития в качестве руководства и цели на протяжении всего цикла производства продукции. Как подтверждает сертификат TCO Certified generation 9, мониторы Philips производятся ответственно, с учетом требований охраны окружающей среды и безопасности. Они оснащены целым рядом энергосберегающих, инновационных и экологичных технологий и производятся в рамках устойчивого и безопасного производственного цикла.

Например, две важнейшие экологичные функции мониторов Philips реализованы в большинстве продуктов. PowerSensor экономит до 70% энергии, снижая яркость монитора при отсутствии пользователя, а LightSensor регулирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения. Такие модели, как Philips 242B1G и Philips 272B1G, являются двумя самыми энергоэффективными мониторами в мире, которые обеспечивают новый уровень энергосбережения без ущерба для производительности.

Сила отдачи

Компания Philips Monitors активно работает в направлении прозрачности и соблюдения этических норм. Помимо повышения осведомленности и помощи пользователям в снижении энергопотребления и выборе рациональных решений, Philips Monitors активно участвует в реализации целей в области устойчивого развития, на которые мы можем оказать наибольшее влияние, о чем подробнее можно узнать здесь.