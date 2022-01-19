Intel разрабатывает ASIC для майнинга криптовалют

Похоже, Intel собирается стать очередным игроком на рынке майнингового оборудования. Компания подала заявку на участие в профильной конференции International Solid-State Circuits Conference (ISSCC): в расписании появился доклад представителей Intel про новый ASIC-майнер для добычи Bitcoin.

Конференции пройдет в период с 21 по 26 февраля, доклад Intel запланирован на 23 февраля. Новая разработка носит название Bonanza Mine. В описании говорится, что это высокоэффективный ASIC-майнер, работающий при очень низком напряжении. Судя по всему, Intel будет конкурировать с компаниями вроде Bitmain, являющейся крупнейшим производителем майнингового оборудования промышленного уровня.

Стоит сказать, что Intel достаточно дружелюбно относится к криптоиндустрии. Так, в недавнем интервью глава графического подразделения Intel Раджа Кодури подтвердил, что компания не станет ограничивать производительность своих видеокарт Arc Alchemist в майнинге.

Впрочем, пока остается неясным, выпустит ли Intel Bonanza Mine в качестве потребительского продукта или оставит его в рамках пилотного проекта.