В Windows 11 обнаружен обновленный "Диспетчер задач"

Энтузиасты обнаружили в Windows 11 новый "Диспетчер задач". По умолчанию он скрыт, однако с помощью нехитрых манипуляций на него уже можно взглянуть.

В диспетчере используется так называемое акриловое размытие, когда в открытом окне преобладают цвета, которые находятся позади него. А вот расположение элементов наверняка не понравится многим. Вкладки из верхней части окна перенесены в левый столбец, и теперь он занимает явно больше места, чем нужно. Из-за этого уменьшена рабочая область, и просмотреть всю информацию без полосы прокрутки стало просто невозможно. Впрочем, к релизу диспетчер может еще неоднократно преобразиться.

Пользователи отмечают, что на текущий момент "Диспетчер задач" отображает неверную информацию. Наверно, поэтому он скрыт и находится в процессе тестирования.