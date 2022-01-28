Google Play запускает раздел со скидками и спецпредложениями

Компания Google объявила о появлении в магазине приложений Google Play нового раздела "Предложения" (Offers), который поможет пользователям найти временные скидки на различный контент.
В разделе будет четыре типа предложений:
- продажи приложений и внутриигровых предметов (временные скидки);
- вознаграждения и пакетные предложения (бесплатные доставка, поездка и т.п.);
- скидки на фильмы и книги (распродажи, прокат);
- ознакомительные версии (приложения с 30-дневным пробным периодом, демоверсии).
Отбор рекомендаций производится на основе предпочтений пользователей. "Предложения" будут расположены внизу на главной странице Google Play.
Пока что раздел доступен только пользователям из США, Индии и Индонезии, но в течение текущего года он появится и в других странах.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы