Google Play запускает раздел со скидками и спецпредложениями

Компания Google объявила о появлении в магазине приложений Google Play нового раздела "Предложения" (Offers), который поможет пользователям найти временные скидки на различный контент.

В разделе будет четыре типа предложений:

  • продажи приложений и внутриигровых предметов (временные скидки);
  • вознаграждения и пакетные предложения (бесплатные доставка, поездка и т.п.);
  • скидки на фильмы и книги (распродажи, прокат);
  • ознакомительные версии (приложения с 30-дневным пробным периодом, демоверсии).

Отбор рекомендаций производится на основе предпочтений пользователей. "Предложения" будут расположены внизу на главной странице Google Play.

Пока что раздел доступен только пользователям из США, Индии и Индонезии, но в течение текущего года он появится и в других странах.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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