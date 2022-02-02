Умные устройства для вашего дома в МТС

Хотите сделать жизнь более комфортной и безопасной? Приобретайте в МТС роботы-пылесосы, IP-камеры, умные светодиодные лампы, датчики движения, освещения и другие устройства «Умного дома».

Кроме того, они доступны в рамках акции «Для всех» по единым выгодным ценам как для клиентов компании, так и для абонентов других операторов.

«Умный дом» — система «умных» домашних устройств, которая способна выполнять определенные действия и решать повседневные задачи самостоятельно, по сценариям созданным пользователем. Это и бытовая техника — роботы-пылесосы, телевизоры, умные светодиодные лампы, IP-камеры видеонаблюдения, управляемые со смартфона, — и датчики, контролирующие всё, что происходит в жилом пространстве. Пользоваться таким оборудованием легко: ими можно управлять со своего смартфона, давать команды голосом, встраивать в повседневные сценарии работы умного дома.

Система «Умный дом» экономит один из самых важных ресурсов – время! Она избавляет пользователей от каждодневных рутинных занятий по управлению и контролю техникой и оборудованием, делает дом удобным.

Мы не делим покупателей на «своих» и «чужих». Именно поэтому в МТС действует акция «Для всех». С ее помощью приобрести любое оборудование по единым выгодным ценам могут абоненты любого сотового оператора. А для новых и действующих абонентов МТС оборудование доступно еще и в рассрочку.

Перечень моделей умных устройств с ценами на них представлены в таблице на сайте.