Нейросеть AlphaCode пишет код на уровне среднего программиста-человека

Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet/Google, испытала свою систему искусственного интеллекта AlphaCode в конкурсе для программистов. По словам разработчиков, нейросеть показала результаты на уровне среднего кодера.

ИИ протестировали на 10 задачах, которые решали 5000 пользователей сайта Codeforces, использующегося для проверки навыков программирования. Они отличаются от того, с чем сталкиваются программисты при написании обычного ПО. Это, скорее, головоломки, и для их решения нужны не только навыки кодирования, но и познания в математике и логике. В итоге нейросеть вошла в число 54% лучших результатов за все время и в 28% за последние полгода.

"Результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен достаточно скептически, потому что даже в простых задачах часто требуется не только закодировать алгоритм, но и – самое сложное – изобрести его. Нейросеть AlphaCode выступила на уровне перспективного нового участника. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше!" – заявил Майк Мирзаянов, основатель Codeforces.

В настоящее время набор навыков AlphaCode применим только в соревновательном программировании. Пока что ИИ не в состоянии заменить собой программистов-людей, так что без работы они не останутся, но открывающиеся возможности позволят создать инструменты, которые сделают программирование более доступным.