В Twitter можно будет писать длинные посты?

Для пользователей Twitter всегда существовало ограничение на количество символов, в которое надо было уместить свое сообщение. Сначала это было 140 знаков, в 2017 году стало 280. И вот появилась информация, которая наверняка понравится тем, кто считал, что такой длины текста недостаточно.

По словам Джейн Манчун Вонг, активного пользователя Twitter и реверс-инженера, компания работает над новой функцией Twitter Articles. На текуший момент о ней пока мало что известно, но, похоже, пользователи смогут писать целые статьи на платформе, больше не беспокоясь об ограничениях. Основываясь на скриншоте, опубликованном Джейн, похоже, что для Twitter Articles может быть даже создан специальный раздел.

Компания Twitter пока никак не прокомментировала слухи. Вполне может быть, что новая фунция так и останется проектом и никогда не увидит свет.