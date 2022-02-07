В МТС снизились цены на ряд устройств бренда Samsung

С 5 февраля в салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд устройств бренда Samsung. А на их покупке теперь можно сэкономить до 20% или до 660 рублей.

Скидки на смартфоны и планшеты Samsung действуют в рамках акции «Самым любимым», а скидки на смарт-часы и беспроводные наушники – в рамках акции «Всегда вместе». Доступнее устройства стали как при оплате единым платежом, так и в рассрочку.

Наибольшее снижение цен коснулось смартфонов из флагманской серии S21, которые оснащаются первоклассными тройными камерами и сверхмощными процессорами Exynos 2100.

Подробнее с ценами на смартфоны и планшеты Samsung в рамках акции «Самым любимым» можно ознакомиться по ссылке.