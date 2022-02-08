В МТС стал доступнее ряд устройств и аксессуаров Apple

По 20 февраля в салонах связи и интернет-магазине МТС снижена стоимость на ряд смартфонов, планшетов и других гаджетов Apple. При покупке их в рассрочку максимальная выгода составит до 400 рублей.

Так, версия iPhone 12 mini с внутренним накопителем на 64 ГБ в рамках акции «Для всех» стала доступна за 2199 рублей. В рассрочку ее можно приобрести с платежом от 106 рублей в месяц.

Стоимость iPhone 12 со 128 ГБ памяти снизилась до 2799 рублей, а в рассрочку этот смартфон теперь доступен с ежемесячным платежом от 136 рублей.

Представитель самой свежей линейки смартфонов Apple iPhone 13 со 128 ГБ памяти стал доступен за 2899 рублей, версия с 256 ГБ – за 3299 рублей. В рассрочку на 2 года ежемесячный платеж за них снижен до 146 и 166 рублей соответственно.

Подробнее с новыми ценами и размером выгоды на устройства Apple можно ознакомиться по ссылке.