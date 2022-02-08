Apple приобрела стартап AI Music

Компания Apple купила британский стартап AI Music, чьи технологии используют алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать индивидуальную музыку, соответствующую запросам пользователей, сфере применения и другим параметрам. Технология может быть использована в различных сервисах Apple.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, «знакомые с вопросом». AI Music является лондонской компанией, основанной в 2016 году и насчитывающей более двух десятков сотрудников. Сделка была закрыта буквально пару недель назад.

Разработанная стартапом технология позволяет создавать саундтреки, используя бесплатную общедоступную музыку, обработанную алгоритмами системы искусственного интеллекта. Основной задачей является создание «динамических» саундтреков, изменение которых зависит от взаимодействия с пользователями. Например, музыка может меняться в соответствии с атмосферой игровой сцены или в зависимости от интенсивности тренировки пользователя в спортзале.

На странице AI Music в LinkedIn заявляется, что главными целями стартапа являются: предоставление пользователям возможности выбора той музыки, которую они хотят, и создание аудиотреков в соответствии с запросами аудитории. Ранее стартап уже заключал сделки с рекламными агентствами для создания треков, обеспечивающих лучшую вовлечённость, — для разной аудитории предусматривалось воспроизведение дифференцированных аудиодорожек.

Хотя сделка не слишком масштабна, это одно из немногих приобретений Apple в этом году. Известно, что не так давно компания купила ещё один музыкальный стартап Primephonic, представлявший собой стриминговый сервис по воспроизведению классической музыки. Ожидается, что в этом году Apple интегрирует его в собственный сервис Apple Music.

Известно, что в 2021 году Apple заметно снизила расходы на приобретение перспективных компаний. Судя по документам, обнародованным в октябре, на выплаты по соответствующим сделкам выделено всего $33 млн. Это несопоставимо меньше $1,5 млрд, потраченных в 2020 году, и $624 млн в 2019-м.