Xiaomi представила 4K-телевизор Redmi Smart TV X43

Китайская компания Xiaomi анонсировала под брендом Redmi умный телевизор Smart TV X43, функционирующий под управлением операционной системы Android с фирменной надстройкой PatchWall 4.

Панель получила 43-дюймовый экран 4K с разрешением 3840 × 2160 пикселей, углом обзора 178 градусов и 92-процентным охватом цветового пространства DCPI-3. Заявлена поддержка Dolby Vision, HDR 10+ и HLG. Время отклика матрицы составляет 5 мс.

Установлен процессор MediaTek MT9611 с четырьмя вычислительными ядрами и графическим акселератором Mali G52 MP2. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, ёмкость встроенного флеш-накопителя — 16 Гбайт.

Телевизор оборудован сетевым Ethernet-контроллером, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Есть три интерфейса HDMI 2.1, два порта USB, AUX-разъём.

Встроенная аудиосистема располагает двумя динамиками мощностью 15 Вт каждый. Реализована поддержка технологий Dolby Audio, DTS Virtual: X и Dolby Atmos. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Mi Voice Remote. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 390 долларов США.