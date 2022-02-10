Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8

Компания Samsung Electronics представила сегодня не только смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, но и новую линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S8.

В серию вошли модели Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Ultra. «Звездой» стала модель S8 Ultra — она отличается от Galaxy Tab S8 и S8+ дизайном и характеристиками. Это огромный планшет с вырезом на экране — той самой чёлкой, в которой размещена двойная фронтальная камера.

Galaxy Tab S8 Ultra оснащается дисплеем Super AMOLED диагональю 14,6 дюйма, разрешением WQXGA+ (2960 x 1848 пикселей), частотой обновления изображения до 120 Гц, основной двойной камерой (13 Мп и 6 Мп), фронтальной камерой (12 и 12 Мп) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 16 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 11 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт.

Galaxy Tab S8+ отличается 12,4-дюймовым экраном разрешением WQXGA+ (2800 x 1752 пикселя), фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором на 10 090 мА·ч, отсутствием комплектаций с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Базовая модель Galaxy Tab S8 получила экран диагональю 11 дюймов, разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей), аккумулятор на 8000 мА·ч и сканер отпечатков в боковой кнопке питания.

Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, есть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Планшеты получили четыре динамика AKG. Работа производится под управлением операционной системы Android 12.

Все три планшета могут работать со стилусом S Pen и набором аксессуаров, включая клавиатуру. В комплект входит стилус и кабель USB Type-C, а вот зарядное устройство придётся покупать отдельно.