В Минске прошла конференция "Правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты для IT-компаний в Беларуси в 2022 году"

Сегодня в отеле "Ренессанс" прошла конференция "Правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты для IT-компаний в Беларуси в 2022 году". Мероприятие было организовано для онлайн- и офлайн-слушателей.

На ней были рассмотрены правила работы ИТ-компаний в 2022 году с учетом изменений законодательства в области налогового, валютного и иного регулирования. Выступающие белорусские и российские эксперты донесли до слушателей суть изменений в законодательстве и практику его применения.

На конференции участники смогли задать свои вопросы и получить исчерпывающую информацию по интересующей проблеме. Лекторы поделились своими наработками и инсайдами, которых нет в печати и информационных системах.

Ольга Василевская, аттестованный юрист, директор Центра поддержки предпринимательства ОДО «Бизнес развитие», рассказала об основных моделях работы IT-компаний и специфику договоров, связанных с реализацией различных моделей бизнеса.

Юлия Кудрявец, руководитель программы «ВЭД и таможенное регулирование» Института бизнеса БГУ, поделилась информацией о валютных договорах. Рассказала, что стоит предусмотреть ИТ-компании, а также когда и как их необходимо регистрировать. Слушатели узнали всю важную информацию о работе в рамках Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

Недавно были внесены изменения в связи с вступлением с 15.11.2021г. В силу Закона Республики Беларусь "О защите персональных данных". Подробнее об этом рассказал адвокат Борис Лев.

Светлана Жилко, налоговый консультант, аудитор, директор ООО «Гросспрофит», предоставила информацию об особенностях налогообложения в IT-компаниях. А также поделилась информацией о взаимодействии с зарубежными партнерами.

Об особенностях бухгалтерского учета н/технических разработок, создаваемых продуктов ПО, имущественных прав в IT-компаниях в зависимости от условий заключенных договоров, рассказала Татьяна Шкор, действующий аудитор.

И еще один спикер - Сергей Корсун, член Аудиторской палаты, рассказал про типичные ошибки и нарушения при проверках.