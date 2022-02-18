В Беларуси представлен новый планшет HUAWEI MatePad. Первым покупателям – беспроводные наушники в подарок

Huawei Consumer Business Group (CBG) объявляет о запуске на белорусском рынке нового планшета HUAWEI MatePad. Новинка получила безрамочный 2K-экран HUAWEI FullView с диагональю 10,4 дюйма, фирменную операционную систему Harmony OS, обновлённый дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройкой звука от Harman Kardon.

Планшет совместим со стилусом HUAWEI M-Pencil 2-ого поколения и поддерживает широкий ассортимент приложений для создания заметок и скриншотов. Также устройство имеет обновлённую функцию Huawei Share для кроссплатформенного взаимодействия c ноутбуками и смартфонами. Для первых покупателей, в том числе оформивших предзаказ, предусмотрен бонус – беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4i.

Экран HUAWEI FullView со сверхвысоким разрешением

HUAWEI MatePad получил дисплей с диагональю 10,4 дюйма и тонкими рамками, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84%, обеспечивая комфорт при работе с приложениями и просмотре контента. Разрешение 2000 x 1200 пикселей отвечает за высокую детализацию и чёткость изображения. Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, что значительно снижает утомление глаз, обеспечивая пользователям всестороннюю защиту зрения, в том числе и при слабом внешнем освещении.

Периферийные устройства для эффективной работы

Планшет поддерживает работу стилусом HUAWEI M-Pencil 2-ого поколения, который позволяет писать и делать заметки от руки прямо на экране. Стилус имеет покрытие с защитой от отпечатков пальцев, распознает 4096 степеней нажатия и письмо при наклонённом положении, фиксируя даже незначительные движения. Гаджет позволяет воспользоваться функциями HUAWEI FreeScript, «Съёмка скриншота» и «Оставить комментарий», которые делают рукописный ввод ещё более эффективным и удобным. С их помощью можно создавать скриншоты, добавлять к ним комментарии и сохранять в качестве изображения или в формате PDF. А приложение Jnotes дает возможность оставлять заметки во время записи аудио, а затем использовать их для навигации по файлу. К планшету можно также подключить через Bluetooth беспроводную смарт-клавиатуру HUAWEI Smart Keyboard, которая обеспечивает комфортный набор текста за счёт хода клавиш в 1,3 мм.

Новый дизайн рабочего стола

Новое оформление рабочего экрана делает управление планшетом HUAWEI MatePad ещё более удобным. Разделённая на две части панель навигации может отображать до семи часто используемых приложений и до трёх недавно открывавшихся приложений внизу экрана. При этом для предпросмотра достаточно навести курсор мыши, подключённой по Bluetooth, на иконку, не открывая само приложение. Планшет также поддерживает многооконный режим Multi-Window, который позволяет одновременно открывать на экране до четырёх окон приложений и легко переключаться между ними за счёт плавающей панели управления. А с помощью обновлённой функции App Multiplier можно выполнять две задачи в одном приложении, обеспечивая эффективную работу в различных сценариях.

Экосистема устройств упрощает жизнь

Новый HUAWEI MatePad, работающий на базе Harmony OS 2, расширяет экосистему умного офиса и способен беспрепятственно подключаться к другим устройствам Huawei. Совместная работа со смартфоном позволяет пользователям переносить документы между смартфоном и планшетом путем перетаскивания, задействовать планшет для управления смартфоном, использовать клавиатуру и стилус для повышения эффективности. Подключение к ноутбуку открывает возможность использовать планшет в трёх режимах: «проекции», «расширения» или «взаимодействия» для повышения эффективности решения рабочих и творческих задач.

Чистый и мощный звук, большая автономность и множество приложений

Аудиосистема с четырьмя динамиками с настройкой звука от Harman Kardon обеспечивает эффект полного погружения. Планшет получил три микрофона с фирменной системой шумоподавления, способной в реальном времени фильтровать посторонние звуки и усиливать звучание голоса, обеспечивая высокий комфорт общения в разнообразных условиях. Это помогает пользователям сосредоточиться на голосе собеседника или лектора, даже находясь в шумном помещении.

Аккумулятор ёмкостью 7250 мА×ч обеспечивает до 28 дней работы в режиме ожидания и до 12 часов непрерывного воспроизведения локального видео в разрешении 1080p. Кроме того, HUAWEI MatePad поддерживает технологию HUAWEI SuperCharge с мощностью 22,5 Вт, для полной зарядки которой требуется всего 2,5 часа.

HUAWEI MatePad позволяет устанавливать софт с помощью AppGallery – собственного магазина приложений Huawei. AppGallery работает уже более чем в 170 странах и насчитывает 560 млн активных пользователей ежемесячно. С момента запуска AppGallery в мире к платформе присоединились 5,1 млн разработчиков и были интегрированы 173 тыс. приложений с поддержкой HMS Core. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий, таких как игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.

Доступность и цены

Новый планшет HUAWEI MatePad будет представлен в Беларуси в оттенке «серый матовый». Продажи новинки начнутся 4 марта. Предзаказы принимаются в фирменных магазинах HUAWEI и сетях партнеров. Для всех, оформивших предзаказ, предусмотрен бонус в виде беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds 4i. Стоимость устройства зависит от конфигурации: