Samsung анонсировала ноутбуки Galaxy Book второго поколения

Компания Samsung анонсировала скорое появление второго поколения ноутбуков Galaxy Book. Речь идёт о моделях Galaxy Book 2 Pro и Galaxy Book 2 Pro 360, которые поступят в продажу 1 апреля по цене от $1050 и $1250 соответственно. Покупателям также станет доступно менее дорогое устройство категории 2-в-1 Galaxy Book 360, оценённое разработчиками в $900.

Обе модели Pro будут доступны в версиях с экраном 13,3" и 15,6", а Galaxy Book 2 360 — только с 13,3-дюймовым экраном. Модель Galaxy Book 2 Pro представляет собой стандартный ноутбук, тогда как Galaxy Book 2 (Pro) 360 — устройства категории 2-в-1, способные превращаться в подобие планшетного компьютера и оснащаемые дисплеем с поддержкой сенсорного управления, в том числе посредством использования стилуса S Pen.

Представленные новинки получили AMOLED-дисплеи с разрешением 1920×1080 пикселей (соответствует формату Full HD) и соотношением сторон 16:9. Одно из главных нововведений заключается в появлении веб-камеры с поддержкой разрешения 1080p. Отмечается появление новых программных функций, предназначенных для улучшения качества видеозвонков, а также инструмента автоматического кадрирования.

Что касается аппаратной составляющей, то в новинках используются процессоре Intel Core i5 и Core i7 12-го поколения. Имеется до 32 Гбайт оперативной памяти (в случае Book 2 360 до 16 Гбайт ОЗУ) и накопитель ёмкостью до 1 Тбайт (в случае Book 2 360 — до 512 Гбайт). Модели Pro соответствуют требованиям Microsoft к обеспечению безопасности и включают в себя такие компоненты, как модуль TPM 2.0, а также поддерживают биометрическую аутентификацию. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания.

Модели Book 2 Pro поставляются с интегрированной графикой Intel Iris Xe, но старшая 15,6-модель будет также предлагаться с дискретной картой Arc Alchemist. Book Pro 2 оснащается интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-C, HDMI, USB 3.2 Type-A, а также 3,5-мм разъёмом для гарнитуры и слотом для карты памяти microSD. В случае Book 2 Pro 360 речь идёт об интерфейсах Thunderbolt 4, паре разъёмов USB-C, а также 3,5-мм разъёме и слоте для карты microSD.

Как и модели предыдущего поколения, 13,3-дюймовый Book 2 Pro весит всего 870 г, а его толщина немногим больше 11 мм. Согласно имеющимся данным, оформить предзаказ на покупку новых Galaxy Book 2 Pro можно будет в середине следующего месяца, а в продажу они поступят 1 апреля.