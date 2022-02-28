Представлен монитор Redmi с 240-герцевым дисплеем

Компания Redmi выпустила новый игровой монитор, который поступит в продажу с 4 марта по цене около 250 долларов. Новый игровой монитор Redmi оснащён 23,8-дюймовым дисплеем разрешением экрана Full HD с частотой обновления до 240 Гц. Компания добавляет, что монитор использует технологию FAST IPS и имеет время отклика 1 мс.

Он также имеет сертификат AMD FreeSync Premium и охватывает 100% цветовой гаммы sRGB, поддерживает DC Dimming и сертифицирован для защиты от синего света. Что касается дизайна, новый 23,8-дюймовый игровой монитор Redmi имеет узкую рамку с трёх сторон. Монитор имеет возможности регулировки по вертикали и повороту, так что монитор также можно использовать в портретном положении.

Что касается интерфейсов, монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.2, а также разъёмом для наушников 3,5 мм.