В России частично заблокирован Facebook

Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой.

24 февраля 2022 г., Facebook ограничила функционирование нескольких аккаунтов государственных СМИ. Их публикации в Facebook стали маркироваться как недостоверные, также были наложены ограничения на их поисковую выдачу. 

В Роскомнадзор отметили, что с октября 2020 года зафиксировали 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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