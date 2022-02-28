В России частично заблокирован Facebook

Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой.

24 февраля 2022 г., Facebook ограничила функционирование нескольких аккаунтов государственных СМИ. Их публикации в Facebook стали маркироваться как недостоверные, также были наложены ограничения на их поисковую выдачу.

В Роскомнадзор отметили, что с октября 2020 года зафиксировали 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.