Honor официально представила смартфоны флагманской серии Magic4

Honor официально представляет гаджеты флагманской серии Magic4. Новые девайсы представлены в рамках Mobile World Congress (MWC) 2022 в Барселоне.

Базовый смартфон линейки — Honor Magic4. Гаджет оснащен 6,55-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Внутри Magic4 находится восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 9000. Емкость аккумулятора Honor — 4800 мАч, присутствует поддержка быстрой зарядки 66 Вт.

Представлены и более продвинутые версии смартфона — Magic4 Pro и Magic4 Pro+. Magic4 Pro получил 6,67-дюймовый LTPO-дисплей с адаптивной частотой 120 Гц и разрешением 2772 x 1344 пикселей. Наконец, Magic4 Pro+ предлагает впечатляющий 6,78-дюймовый экран с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Присутствует поддержка HDR10+. Продвинутые версии получили чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также аккумулятор 4600 мАч. При этом, мощность быстрой зарядки увеличена до впечатляющих 100 Вт.

Стоит отметить, что акцент в новой линейке сделан не только на производительность, но и на качество фото- и видеосъемки. В наборе основной камеры всех трех смартфонов есть два 50-мегапиксельных датчика — главный и «сверхширик» (последний поддерживает макросъемку). В селфе-камере установлен 12-мегапиксельный сенсор, который работает в паре с датчиком глубины.

Новые смартфоны данной линейки работают на базе Android 12. Цены на смартфон стартуют от 899 евро (на базовую модель), на Magic4 Pro — от 1099 евро.