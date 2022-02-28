Компания Huawei представила новые устройства и функцию «Суперустройство» для умного офиса

На мероприятии HUAWEI Spring 2022 Smart Office Launch в рамках Всемирного мобильного конгресса 2022 в Барселоне компания Huawei Consumer Business Group объявила о запуске семи новых продуктов, включая новейший флагманский ноутбук, первый универсальный ПК, новый ноутбук 2 в 1, первый планшет E-Ink, новый планшет на базе HarmonyOS, первый в истории компании принтер и новую портативную колонку. Запуск этих продуктов – часть масштабного плана компании Huawei по расширению возможностей интеллектуального взаимодействия устройств HUAWEI и предоставлению нового опыта для пользователей во всем мире.

Улучшенные возможности подключения устройств и экосистемы позволяют пользователям создавать Суперустройство. С помощью этой функции можно синхронизировать устройства HUAWEI со своим ПК, который будет служить центральным узлом для взаимодействия с другими гаджетами, и использовать их как единое Суперустройство. Запуск такой функции еще на один шаг приближает Huawei к реализации концепции интеллектуального взаимодействия устройств, обеспечивающей «безграничное творчество и бесперебойную коммуникацию».

На презентации Ричард Юй, исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer Business Group, подтвердил приверженность компании Huawei стратегии построения интеллектуальной экосистемы Seamless AI Life в ближайшие 5-10 лет, нацеленной на предоставление высококлассного опыта и инноваций глобальным клиентам. Эта стратегия направлена на разработку устройств для пяти основных сценариев совместной работы: здоровье и фитнес, умный дом, простые путешествия, умный офис и развлечения.

Суперустройство, суперкреативность: новый опыт интеллектуального взаимодействия устройств HUAWEI

В своем вступительном слове г-н Юй рассказал о том, как компания Huawei создала концепцию «Суперустройство», которую она использует сегодня. В 2018 году компания впервые представила функцию Huawei Share OneHop для подключения смартфонов HUAWEI к ПК и обмена файлами между ними. В 2020 году HUAWEI запустил функцию «Мультискрин» Huawei Share, которая позволяет открывать на экране ноутбука до трёх окон смартфона. Затем, в 2021 году, специалисты Huawei сделали возможным смартфонам, ПК, планшетам и устройствам HUAWEI Vision объединяться в единое Суперустройство для более эффективной совместной работы. Одно устройство может быть подключено к другому, образуя Суперустройство, позволяющее каждому отдельному гаджету работать в качестве функционального модуля для совместного использования возможностей и ресурсов.

Благодаря сегодняшним запускам эта функция теперь доступна и для пользователей ПК HUAWEI, что выводит возможности интеллектуального взаимодействия на новый уровень. Пользователи могут проводить эффективные видеоконференции после подключения ПК к устройству HUAWEI Vision, формируя Суперустройство. Для работы в режиме многозадачности можно подключить смартфон к ПК и открыть до трех окон приложений смартфона на большом экране. Подключение ПК к монитору повышает продуктивность, а совместная работа на планшете со стилусом и ноутбуке как едином Суперустройстве помогает раскрыть творческий потенциал.

Huawei также запустила программу Huawei Mobile App Engine, которая даёт пользователям возможность использовать на ПК разнообразный контент из магазина AppGallery для получения новых впечатлений, расширяя возможности приложений для ПК.

Недавно выпущенные модели HUAWEI MateBook X Pro, MateStation X, MateBook E, планшета MatePad Paper и MatePad поддерживают функцию «Суперустройство». Кроме того, пользователи существующих моделей могут активировать функцию «Суперустройство», обновив Huawei PC Manager до последней версии. Компания Huawei объявила о скором запуске программы Mobile App Engine Beta Program, которая будет доступна после обновления PC Manager до последней версии.

Обновленный умный опыт использования HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro — это новейший флагманский ноутбук компании. Он значительно превосходит предшественника в плане эстетического дизайна, инновационных технологий и интеллектуальных возможностей. С помощью функции «Суперустройство» он подключается к другим устройствам HUAWEI, обеспечивая новый уровень интеллектуального взаимодействия.

Модель оснащена лучшим сенсорным дисплеем, который компания Huawei когда-либо использовала в ноутбуках. Безрамочный экран Real Colour FullView с диагональю 14,2 дюйма занимает 92,5% поверхности устройства, имеет разрешение 3,1K и точность цветопередачи ∆E <1 (типичное значение) в двойном цветовом охвате P3 и sRGB. Являясь первым в мире продуктом, сертифицированным TÜV Rheinland за точность цветопередачи двойного цветового охвата на профессиональном уровне, он обеспечивает более реалистичное отображение цветов. Ноутбук отличается минималистичным и эргономичным дизайном, его вес составляет всего 1,38 кг.

HUAWEI MateBook X Pro оснащен аудиосистемой HUAWEI SOUND с шестью динамиками для объемного звучания с эффектом полного погружения. Функция Free Touch Gesture позволяет делать скриншоты, запускать запись экрана, регулировать яркость и громкость воспроизведения с помощью простых жестов.

HUAWEI MateBook E — первый ноутбук-трансформер HUAWEI с безрамочным OLED-экраном FullView и новаторскими возможностями

Созданный специально для пользователей, которые нуждаются в портативном офисе, HUAWEI MateBook E сочетает в себе преимущества традиционного ноутбука и планшета и может работать в различных сценариях, свободно меняя свою форму. Новая модель отличается высокой производительностью и большими аудиовизуальными возможностями и обеспечивает повышенную эффективность в работе или учебе.

HUAWEI MateBook E — очень тонкий (7,99 мм) и легкий (709 г5) ноутбук 2 в 1. Будучи первым в истории ноутбуком HUAWEI с безрамочным OLED-дисплеем Real Colour, он обладает кинематографически широкой цветовой гаммой, точностью цветопередачи на профессиональном уровне и максимальной яркостью экрана до 600 нит, что обеспечивает стабильное изображение даже в условиях использования при ярком солнечном свете. В сочетании с богатой экосистемой приложений Windows и периферийными устройствами, такими как стилус HUAWEI M-Pencil (второго поколения) и клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI MateBook E помогает пользователям работать более эффективно, где бы они ни находились, что делает его идеальным устройством для ежедневной работы вне офиса.

HUAWEI MateStation X, универсальный ПК с безрамочным экраном Real Colour FullView служит минималистичным настольным центром подключения устройств

Первый настольный компьютер «все в одном» от компании Huawei — MateStation X — отличается лаконичным дизайном без видимых портов на задней панели. Благодаря уникальной конструкции динамического шарнира пользователи могут легко регулировать угол наклона экрана одним пальцем, что позволяет им сосредоточиться на работе и творчестве.

HUAWEI MateStation X оснащен дисплеем с разрешением 4K+ и отличается точностью цветопередачи ΔE ≤ 1. Большой экран HUAWEI MateStation X с диагональю 28,2 дюйма имеет узкие рамки с четырех сторон и занимает 92% поверхности устройства, тем самым создавая прекрасный обзор. Ноутбук также имеет антибликовый слой и поддерживает касания до десяти точек для удобного управления, обеспечивая при этом непревзойденную производительность и превосходное качество звука. HUAWEI MateStation X подходит для использования как дома, так и в офисе.

HUAWEI MatePad Paper, первый E-Ink-планшет HUAWEI, открывает новые возможности для чтения и письма

Компания Huawei выпустила новую серию планшетов HUAWEI MatePad — HUAWEI MatePad Paper, предназначенных для чтения и офисной работы.

HUAWEI MatePad Paper оснащен 10,3-дюймовым безрамочным дисплеем E-Ink с соотношением экрана к корпусу 86,3%, работающим на базе алгоритма Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm, что обеспечивает ощущения, будто при чтении бумажной книги. При использовании стилуса HUAWEI M-Pencil второго поколения планшет MatePad Paper поддерживает несколько методов ввода, таких как рукописный ввод, запись голоса и преобразование записей от руки в текст. А функции разделенного экрана для заметок и аннотаций обеспечивают пользователям еще больший комфорт при использовании.

E-Ink-планшет, работающий на базе HarmonyOS 2, предоставляет больше удобств для подключения и совместной работы. Пользователи могут продолжать просматривать контент со смартфона или ПК на подключенном HUAWEI MatePad Paper для более удобного чтения и снижения нагрузки на глаза. Устройство также может работать как внешний накопитель для ПК, обеспечивая двустороннюю передачу документов и электронных книг для большего удобства и продуктивности.

HUAWEI MatePad, новый планшет на базе HarmonyOS, облегчает работу и учебу

Новый HUAWEI MatePad оснащен 10,4-дюймовым безрамочным экраном 2K с соотношением экрана к корпусу 84%. Он получил сертификат компании TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Планшет также поддерживает функцию Natural Tone, обеспечивая защиту глаз пользователей. Совместимое со стилусом HUAWEI M-Pencil (второго поколения), устройство обладает такими функциями, как HUAWEI Free Script, Annotations и Take Snippet, для более удобного ведения заметок. Для обеспечения более эффективной и удобной работы, HUAWEI MatePad также поддерживает многооконный режим Multi-Window и режим разделения окна App Multiplier.

HUAWEI MatePad на базе HarmonyOS 2 может легко взаимодействовать с другими устройствами HUAWEI, позволяя переносить файлы со смартфона и ПК для эффективной работы в режимах «Проецирование», «Расширение» и «Взаимодействие».

HUAWEI PixLab X1, первый многофункциональный лазерный принтер HUAWEI

HUAWEI PixLab X1 — первый лазерный принтер компании Huawei. Он способен печатать, сканировать и копировать, что делает его идеальным в использовании как дома, так и в небольшом офисе. Такие функции, как Pop-up Pairing (быстрое сопряжение с другими устройствами), Tap to Print (печать в одно касание) и Remote Printing4 (удаленная печать), упрощают использование принтера со смартфонами и планшетами HUAWEI. PixLab X1 также является первым в отрасли принтером, оснащенным выдвижным ящиком для тонер-картриджей для легкой замены пигмента.

HUAWEI Sound Joy, первая портативная колонка HUAWEI

HUAWEI Sound Joy — это первая портативная колонка HUAWEI, разработанная совместно с компанией Devialet, которая гарантирует потрясающее качество звука благодаря системе из четырех динамиков. Колонка оснащена высокоёмкой батареей 8800 мА·ч и обеспечивает длительное время автономной работы: до 26 часов непрерывного воспроизведения. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет пользователям наслаждаться потрясающим звучанием на открытом воздухе. Колонка доступна в двух цветах: черном (Obsidian Black) и зеленом (Spruce Green).

Запуск этих продуктов отражает последние технологические достижения компании Huawei и знаменует собой еще один шаг к достижению конечной цели: построению интеллектуальной экосистемы HUAWEI Seamless AI Life. По мере того как функция «Суперустройство» становится доступной на большем количестве девайсов, обеспечивая бесшовное подключение и улучшенную совместную работу, Huawei будет продолжать внедрять инновации для улучшения пользовательского опыта.