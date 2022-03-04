Intel представила процессоры Alder Lake vPro

Компания Intel представила 12-е поколение мобильных и настольных процессоров Core с технологиями vPro. По сути, данные чипы являются копиями уже представленных ранее «обычных» моделей Alder Lake, но обладают более высоким уровнем защиты данных и инструментами для удалённого администрирования. Поэтому данные чипы в первую очередь позиционируются как решения для бизнеса, но при этом их можно найти и рознице.

Производитель продолжает сегментировать линейку чипов Alder Lake и отмечает добавление двух новых разновидностей платформ в рамках серии процессоров vPro:

Intel vPro Essentials — платформа для малого и среднего бизнеса, которая обладает технологиями, ранее доступными только крупному бизнесу;

Intel vPro Enterprise for Chrome — платформа для тех, кто использует в бизнесе большой парк ноутбуков или иных устройств на базе Chrome OS, обладает всеми преимуществами Windows-версии.

Intel ожидает, что её партнёры, среди которых Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Panasonic и другие, представят более 150 различных моделей вычислительных платформ на базе новых процессоров Core vPro 12-го поколения, во всех форм-факторах.

Новые процессоры Alder Lake vPro включают особенности, которые были представлены в составе мобильных процессоров Core vPro 11-го поколения (Tiger Lake) год назад. Среди них технологии Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) и Intel Threat Detection (TDT). Теперь они стали частью технологии Intel Hardware Shield для защиты программного обеспечения в системах, работающих под управлением Windows. Компания также добавила в Hardware Shield новые виды защит от программ-вымогателей, ПО для криптомайнинга и других атак.

Обновлённые технологии защиты процессоров Alder Lake vPro, как объясняет Стефани Холфорд (Stephanie Hallford), вице-президент Intel и главный менеджер подразделения клиентских бизнес-платформ, занимаются мониторингом «хорошего» и «плохого» поведения приложений. Новые технологии защиты разработаны с учётом возможности блокирования атак типа Living off the land, задача которых сводится в интеграции вредоносного кода в уже существующее легитимное программное обеспечение для последующей атаки на всю систему.

В составе процессоров Alder Lake vPro также применяются технологии Total Memory Encryption Multi-Key (TME-MK) и Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp). Их задачи связаны с обеспечением аппаратной поддержки новых возможностей виртуализации, которые компания Microsoft планирует добавить в будущие версии своих операционных систем.

Intel не предоставила исчерпывающий список различий между платформами vPro Enterprise и vPro Essentials, однако в официальных документах указано, что технологии VT-rp, а также Intel Active Management, служащие для удалённого обслуживания и управления не являются частью платформы vPro Essentials. Технология Intel Key Locker, «применяющаяся на которых устройствах на базе Chrome OS для защиты ключей, использующихся для AES-NI-шифрования», также является только частью платформы vPro Enterprise for Chrome.

Для новых процессоров Intel Core 12-го поколения с технологиями vPro заявляется поддержка EСС-памяти стандартов DDR5 и LPDDR5, стандарта связи Wi-Fi 6E, проводного 2,5-гигабитного сетевого подключения и интерфейса Thunderbolt 4.

Не забыла компания и о быстродействии новых процессоров. Производитель заявляет, что и мобильные, и десктопные чипы Alder Lake vPro обеспечивают более высокую производительность по сравнению с конкурентами и предшественниками. Например, для мобильного Core i7-1280P заявляется на 27 % более высокая производительность (по данным теста CrossMark), чем у предшественника 11-го поколения и на 41 % более высокая производительность по сравнению с мобильным Ryzen 7 PRO 5850U.