Microsoft приостановила работу в России

Компания Microsoft объявила о том, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент американской корпорации Брэд Смит (Brad Smith). Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.

Также Брэд Смит отметил, что компания координируется и работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Великобритании.