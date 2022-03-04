Microsoft приостановила работу в России

Компания Microsoft объявила о том, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент американской корпорации Брэд Смит (Brad Smith). Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.

Также Брэд Смит отметил, что компания координируется и работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Великобритании. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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