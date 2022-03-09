Amazon прекратила прием новых клиентов из России и Беларуси

Американская компания Amazon прекратила прием новых клиентов облачных сервисов из России и Беларуси.

«Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) больше не принимает новых клиентов из России и Беларуси», — говорится в заявлении компании.

Amazon Web Services (AWS) – это самая распространенная в мире облачная платформа с широчайшими возможностями, предоставляющая более 200 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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