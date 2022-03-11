Вышло большое обновление Telegram

Мессенджер Telegram получил большое обновление. Здесь появилось управление загрузками, выбор порядка фотографий и видео в альбомах, возможность телевещания через каналы Telegram и другие нововведения.

В Telegram можно делиться документами любого формата размером до 2 гигабайт на файл – и бесплатно пользоваться неограниченным облачным хранилищем, которое доступно с любых устройств.

В поиске Telegram появилась новая вкладка «Загрузки», на которой можно увидеть все скачиваемые в данный момент, а также недавно загруженные медиа и файлы. Когда скачиваете файлы, в поле поиска появляется иконка для быстрого перехода в новый раздел.

В новом разделе можно поставить на паузу и перезапустить загрузки, а также повысить приоритет для скачивания того или иного файла или перейти к чату, в котором он был отправлен.

Теперь при отправке нескольких фотографий или видеозаписей можете просмотреть получившийся альбом, изменить порядок материалов перед отправкой, убрать лишние или быстро добавить к альбому подпись. Для этого нажмите на «Выбрано» в верхней части меню.

Меню вложений в приложении для iOS перешло на новый дизайн, который ранее оценили пользователи Android. Перейти к камере из галереи стало проще, а новая панель навигации позволяет быстро переключаться между фотографиями, файлами, геопозицией и другими типами вложений. В обновленном разделе Файлы можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.

Интерфейс для входа в аккаунт на Android и macOS обновлен и дополнен новыми плавными анимациями. В приложениях Telegram можно параллельно подключить несколько учетных записей с разными номерами телефона. Приложение для macOS теперь позволяет открыть несколько учетных записей в разных окнах.

В Telegram можно выбрать для своей учетной записи публичное имя вида @username — чтобы другие пользователи могли найти по ссылке вида t.me/username , не зная номера телефона. Теперь можете также поделиться с друзьями прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу откроет чат в Telegram (конечно, если разрешили находить по номеру телефона в настройках конфиденциальности).

В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей. С сегодняшнего дня администраторы групп и каналов могут использовать такие программы, как OBS Studio или XSplit Broadcaster, для управления трансляциями — например, чтобы переключаться между несколькими окнами, добавлять полезную информацию поверх изображения или использовать зелёный экран.

Даже не будучи зарегистрированными в Telegram, пользователи интернета могут просматривать публичные профили, сообщения и целые публичные каналы с помощью ссылок t.me – таких как t.me/durov. Полностью обновлен дизайн этих страниц, добавив фоны и другие элементы, которые доступны пользователям полнофункциональной веб-версии Telegram.