Xiaomi представила смарт-часы Watch S1 и Watch S1 Active

Китайская компания Xiaomi анонсировала на международном рынке умные наручные часы Watch S1 и Watch S1 Active, оснащённые сенсорным 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 466 × 466 точек.

Модель Watch S1 получила классический дизайн с корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком. Экран защищён от повреждений сапфировым стеклом. Версия Watch S1 Active имеет исполнение в защищённом стиле. Оба гаджета способны отслеживать изменения частоты сердечных сокращений и определять уровень содержания кислорода в крови. Кроме того, ведётся мониторинг качества и продолжительности сна.

В оснащение устройств входят акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик атмосферного давления и датчик освещённости. Есть приёмник спутниковых навигационных систем GPS/Beidou/ГЛОНАСС/Galileo и контроллер NFC (не для всех регионов). Часы поддерживают беспроводную связь Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.2. Благодаря герметичному корпусу (5 ATM) гаджеты не боятся погружений под воду на глубину до 50 метров.

Версия Watch S1 имеет размеры 46,5 × 46,5 × 11 мм, модель Watch S1 Active — 46,5 × 47,3 × 11 мм. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 12 дней. Цена — 270 и 200 долларов США соответственно.