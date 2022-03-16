В России анонсирована новая социальная сеть «Россграм», которая называют аналогом заблокированной в нашей стране соцсети Instagram. Автором «Россграма» стал предприниматель Александр Зобов, который утверждает, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

«Российский аналог Инстаграм с привычной для всех функциональностью и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на сайте «Россграма».

Сначала доступ предоставят топ-блогерам и партнерам. В новой соцсети будут дополнительные инструменты монетизации. Создателями проекта стали предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов.

Напомним, в понедельник в России началась блокировка социальной сети Instagram, однако многие пользователи решили продолжить пользоваться социальной сетью при помощи сервисов VPN.

В России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, включая Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, при этом Роскомнадзор намерен продолжить эту работу.